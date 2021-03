Miguel Braga acusa presidente da Associação de Treinadores de "dor de cotovelo"

Miguel Braga regiu esta segunda-feira com ironia à acusação da Comissão de Instrutores da Liga de Clubes contra Rúben Amorim e ao inquérito instaurado pelo Conselho de Disciplina contra o Sporting, por causa de incidentes ocorridos no final do encontro com o Famalicão, disputado a 5 de dezembro do ano passado. O responsável pela comunicação dos leões, começou por dirigir-se a José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que esteve na base do processo contra o técnico.





"Faz-me alguma confusão as declarações dos responsáveis da ANTF que vêm a público, porque um vice-presidente criticou fortemente o Sporting quando esta administração despediu o José Peseiro e, apesar de ter ido à procura, nunca antes esta associação falou quando o José Peseiro foi despedido do Sp. Braga, do V. Guimarães ou do FC Porto. Falam sempre do Sporting, devem ter uma atração pelo verde", disparou Braga, no programa Raio-X Sporting, do canal do clube, continuando ao ataque."Faz-me um bocadinho de espécie esta declaração do senhor José Pereira, a dizer que foi furriel e que não comandou tropas e no 25 de abril e a chamar aqui um 'antigamente' que não faz muito sentido. Não faço ideia onde é que ele estava no 25 de abril e também não faço ideia se ele foi furriel, cabo ou capitão... não faço a mínima ideia. Estamos a falar de treinadores de futebol e de uma associação que representa os treinadores de futebol", constata Miguel Braga, denunciando o contrassenso."É completamente contraditório alguém que chefiou uma equipa de futebol apenas durante nove jogos esteja à frente de uma associação que tenta passar atestados de não competência a treinadores extraordinariamente competentes. Não existe moral neste senhor para estar a criticar", considera Miguel Braga, não deixando de identificar uma "dor de cotovelo grande" de José Pereira "relativamente à competência de Rúben Amorim".Entre acusações de que a ANTF está a prestar "um triste serviço" ao futebol nacional, o responsável pela comunicação do clube de Alvalade expressa o desejo de que este assunto "não chegue ao Tribunal Constitucional", mas assegura que o Sporting "irá até às últimas consequências para defender Rúben Amorim".Após considerar que a eleição de Rúben Amorim como melhor treinador do mês de fevereiro pela mesma Liga de Clubes que o acusa de fraude ser "um sonho imbebido de surrealismo", Miguel Braga vira as suas atenções para o inquérito instaurado pelo Conselho de Disciplina a Palhinha, Feddal, Neto e Hugo Viana."Nós soubemos através da imprensa desportiva que seria algo relacionado com o jogo de Famalicão. Todos nos lembramos que quando os jogadores iam para o balneário houve ali uma confusão, alguma coisa se terá passado. Entretanto, em Famalicão, as auto-estradas devem ser muito boas, porque alguém demorou três meses para ver umas imagens de segurança", ironiza o responsável leonino, não mudando o tom do seu comentário."É muito estranho, porque eu, se me falta alguma coisa para fazer uma acusação, peço as imagens de segurança, vejo-as e a seguir faço a acusação. Demorar três meses...", questiona Miguel Braga, que até tem uma explicação (i)lógica para apenas elementos do Sporting estarem envolvidos neste processo."Do que é público, apenas o Palhinha, o Neto, o Feddal e o Hugo Viana foram aqui chamados, o que me leva a pensar que, no fundo, o Palhinha estava a discutir com o Neto, veio o Feddal empurrou os dois e chegou o Hugo Viana e começou a distribuir alguma coisa por todos. E isso deve estar no relatório do árbitro ou de... alguém", verifica o responsável de comunicação, justificando desta forma o facto de "não ter sido aberto qualquer processo a qualquer jogador ou a qualquer dirigente do Famalicão"."É mais um caso bastante surreal do futebol português e destes 'timings' cirúrgicos que acontecem", conclui Miguel Braga.