Miguel Braga após triunfo diante do Nacional: «Sporting CP 2, Normal 0»

Pouco depois da vitória do Sporting diante do Nacional, por 2-0, Miguel Braga recorreu ao Twitter para deixar uma publicação em jeito de 'bicada' a Pinto da Costa, na sequência das declarações do presidente do FC Porto, que há duas semanas disse que em condições normais os dragões seriam campeões.





Sporting CP 2 Normal 0 — Miguel Braga (@MrBraga8) May 1, 2021