Miguel Braga ataca Liga e a opinião "muito infeliz" de Sónia Carneiro no 'Caso Palhinha'

O responsável de comunicação do Sporting, Miguel Braga, apontou o dedo ao Conselho de Disciplina (CD) por querer "perpetuar uma injustiça" no caso Palhinha e lamentou o "timming" do artigo de opinião da diretora-executiva da Liga, Sónia Carneiro, que vê como "indesejável" a "intromissão dos tribunais".





"Foi muito infeliz. Não compreendo que a Federação, Liga ou clubes queiram insistir num erro e que não valorizem que um árbitro tenha tido a coragem de admitir que errou. O Sporting não descobriu um tribunal para levar este caso, limitou-se a olhar para a lei", argumentou, no programa ‘Raio-X’, da Sporting TV, exemplificando com a decisão da comissão disciplinar da Federação Inglesa, que anulou a expulsão de Tomas Soucek (West Ham): "Em Inglaterra há comissões que reúnem em 48 horas e decidem. E não vivem em Marte, é aqui ao lado. É incompreensível que não se vá buscar estas práticas e não se apliquem em Portugal"."Continuo sem perceber porque é que o CD insiste numa injustiça. Deveria ser contra-natura para um órgão que é intitulado Conselho de Disciplina. Temos de perceber certos itens desta história. Na lei portuguesa existe a figura da despenalização do jogador. Em segundo, e ao contrário de outros casos, neste o árbitro admitiu o seu erro. Mais, o árbitro admitiu dizendo que ao ver as imagens televisivas, ao ver o lance por outro ângulo, apercebeu-se do seu erro. Quer dizer que o árbitro não viu o lance em toda a sua extensão, porque se tivesse visto teria ajuizado correctamente. Quando admite que viu de outro ângulo, e lhe permitiu ter outra leitura, está a responder a todas estas questões", reforçou Miguel Braga.