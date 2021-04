Miguel Braga: «Castigo de 30 dias de Sérgio Conceição deverá ser cumprido nas férias»

Miguel Braga, responsável pela comunciação do Sporting, utilizou a rede social Twitter para comparar a punição que foi dada a Rúben Amorim após a expulsão no final do jogo com o Famalicão com a de Sérgio Conceição no seguimento do Portimonense-FC Porto.





"Rúben Amorim foi suspenso 15 dias por alegadas palavras ao árbitro assistente - o treinador afirma que não disse o que está no relatório. Sérgio Conceição trocou uns mimos em Portimão e foi aberto um processo disciplinar", começou por escrever, acrescentando:"Quase que aposto que o mesmo deverá estar concluído no final de maio e o castigo de 30 dias deverá ser cumprido nas férias. É a justiça do futebol português."