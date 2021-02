Miguel Braga critica palavras de Pinto da Costa e vê "relação direta" com ameaças a Luís Godinho

O Sporting, através de Miguel Braga, condenou as declarações de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, após o jogo com o Sp. Braga. No entender do responsável de comunicação dos leões, "há uma relação direta entre a conferência de imprensa [de Pinto da Costa] e os atos que se seguiram", nomeadamente as ameaças de morte ao árbitro Luís Godinho e à sua família.

"Não é descabido dizer que parte daquelas palavras foram incentivo às ações que se desenrolaram. O Sporting repudia qualquer incentivo à violência", frisou, no programa ‘Raio-X’, da Sporting TV, considerando que a "narrativa" dos dragões nas críticas à arbitragem "não cola". "É um tipo de comportamento que não ajuda. Aliás, pelo contrário, só estraga o futebol português. O FC Porto é a equipa em Portugal com menos amarelos e aquela que durante a 1ª volta do campeonato teve mais penáltis a seu favor, mais do que Sporting, Benfica e Sp. Braga juntos", sublinhou.

A propósito das críticas do outro rival, o Benfica, à arbitragem, Miguel Braga foca o "mérito" do Sporting no trajecto até à liderança da Liga. "Estão de alguma forma tentar desvalorizar a liderança do Sporting apontando como argumento os árbitros ou outras coisas mais surreais, como a quantidade de jogos que tem sido desgastante para as outras equipas e o facto de o Sporting não estar na Europa e ter sido eliminado na Taça de Portugal. Curiosamente, desde o dia 9 de dezembro até ontem, se olharmos para os grandes, fizeram exatamente o mesmo número de jogos. A única equipa que fez mais jogos do que o Sporting, mais 1, foi o Sp. Braga. O Sporting lidera o campeonato por mérito e é a única equipa que até ao momento está sem derrotas", rematou.