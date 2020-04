Miguel Braga desmente rumores sobre departamento jurídico da SAD

Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, publicou esta quarta-feira um artigo no site do clube de Alvalade, no qual desmente rumores sobre um eventual descontentamento por parte dos órgãos sociais, relativamente ao departamento jurídico da SAD, no processo de Sinisa Mihajlovic, elogiando mesmo o desempenho dos dois elementos que compõem o referido departamento.





"Neste momento a bola não está a rolar. Mas há uma Bola que insiste em cair sempre para o mesmo lado.O país e o mundo vivem tempos únicos, desafiantes para o indivíduo e para as sociedades, e apesar das ondas de voluntarismo e solidariedade, a situação continua a complicar-se de dia para dia. Seria de esperar, neste momento e aliás sempre, que não divagassem à procura de ruído onde ele não existe. Mas não. Nem agora, e pelos vistos, nem nunca.Com direito a chamada de primeira página nos Suspeitos do Costume (jornal A Bola, para os mais distraídos), tenta-se, por um lado, levantar uma "insatisfação (que) pode motivar a mudanças no gabinete jurídico de Alvalade", como por outro, imputa-se a culpa ao dito gabinete pela condenação em tribunal por três milhões de euros a Siniša Mihajlovic, o treinador sérvio cuja contratação e termo contratual este Conselho Directivo e de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD são completamente alheios.Mais grave do que a capa é a notícia ao personalizar essa falsa insatisfação. Primeiro, em dois membros do referido departamento, que têm servido, com competência, lealdade e diligência, o Clube e a SAD. Depois, ao tentar, mais uma vez, ver e apontar divergências entre os membros do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal que, pura e simplesmente, não existem.Esta direcção continuará, como sempre, a salvaguardar os interesses do Sporting Clube de Portugal e tem agora também a missão de ajudar a minimizar o impacto da actual pandemia no desporto nacional e na sociedade portuguesa. Esse vai ser o nosso caminho. Independentemente do ruído falso que se tenta criar."