Miguel Braga diz que Luís Filipe Vieira "dá vontade de chorar"

No dia seguinte ao clássico, Luís Filipe Vieira concedeu uma entrevista à RTP durante a qual recorreu ao Sporting para explicar por que não aceita debates com os restantes candidatos às eleições do Benfica. "Esses debates deram-me gozo. Não quero essa palhaçada no meu clube. O que se viu foi o riso nacional", argumentou Vieira. Miguel Braga lamenta e contra-ataca.





"Quem não quer debater com os seus adversários revela a sua falta de cultura democrática. Atacar o Sporting por esse ponto só dá vontade de chorar, não de rir", afirmou o responsável de comunicação do Sporting na Sporting TV, no programa "Raio-X", o novo espaço de comentário semanal do canal do clube.