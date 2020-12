Miguel Braga e a reação do Conselho de Arbitragem: «Deve ser recorde nacional...»

Miguel Braga recorreu às redes sociais para reagir à posição tomada pelo Conselho de Arbitragem da FPF na sequência do lance polémico de Sebastian Coates no duelo com o Famalicão.





"O jogo foi um lamentável déjà vu. Mais grave do que os vários erros de Luís Godinho, só mesmo a reacção via imprensa do Conselho de Arbitragem. Deve ser recorde nacional", escreveu o responsável de comunicação do Sporting.