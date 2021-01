Miguel Braga e as "duas faltas não assinaladas a favor do Sporting": «Uma delas inacreditável»

Miguel Braga sublinhou este domingo a conquista da Allianz Cup mas apontou críticas à arbitragem do Sporting-Sp. Braga. No Twitter, o responsável pela comunicação dos leões falou em "duas faltas não assinaladas a favor do Sporting".





Para a História, mais uma Taça e com muita história até à sua conquista. Mas nem tudo está bem só porque acaba bem. Duas faltas não assinaladas a favor do SCP - uma delas inacreditável-, mas que geram 2 cartões: amarelo a Neto e vermelho a Pote que fica de fora contra o Boavista pic.twitter.com/XaIjYLEFzr — Miguel Braga (@MrBraga8) January 24, 2021

