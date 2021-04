Miguel Braga: «É bom ver o FC Porto tão preocupado com o Sporting»

Miguel Braga, o responsável pela comunicação do Sporting, reagiu com ironia às palavras de Pinto da Costa que reconheceu que após o jogo dos leões em Faro "ficou mais difícil" para o FC Porto reconquistar o título.





"Pensei que estava a falar dos golos do Pote ou da garra dos jogadores do Sporting", afirmou o responsável leonino no programa 'Raio-x', transmitido na Sporting TV, onde também comentou a notíciasobre o facto de os dragões estarem a estudar formas de protestar a decisão do TAD no processo Palhinha: "É bom sinal ver o FC Porto tão preocupado com o Sporting. A nossa única preocupação é a conquista dos três pontos frente ao Belenenses SAD".Já a mensagem no Twitter do diretor de comunicação do FC Porto após o Farense-Sporting, lamentando a inexistência de VAR, foi completamente desvalorizada no programa. "Não é preciso reagir ao FC Porto pois o Duarte Gomes e o Pedro Henriques já reagiram e muito bem. Os especialistas de arbitragem já fizeram a leitura do lance duvidoso em que se viu que o Tomás Tavares tentou ludibriar o árbitro", acrescentou Miguel Braga antes de voltar a assinalar a discrepância dos castigos aplicados ao treinador do FC Porto e ao do Sporting: "O Sérgio Conceição foi expulso 8 vezes e levou 23 dias de suspensão. Já o Rúben Amorim com quatro expulsões foi suspenso 36 dias. Há dois pesos e duas medidas. Deixo a quem de direito pensar se há ou não perseguição a Rúben Amorim".