Miguel Braga: «É este o legado que Sérgio Conceição quer deixar?»

Miguel Braga, o responsável pela comunicação do Sporting, não poupou Sérgio Conceição pelo episódio registado no passado sábado, em Portimão, onde o técnico do FC Porto quase chegou às vias de facto com Paulo Sérgio, o treinador do Portimonense.





"Nunca tinha visto em Portugal, e nem sequer me recordo de ver nos dérbis da América do Sul. Ver homens feitos a ser separados por jogadores foi uma imagem deplorável", afirmou no programa 'RAIO-X', transmitido na Sporting TV, onde recordou o passado disciplinar do antigo internacional português: "É 18ª expulsão do Sérgio Conceição e a 8ª enquanto técnico do FC Porto. É este o legado que o Sérgio Conceição quer deixar? Está constantemente num clima de hostilidade e a culpa é dos outros? Não há aqui um padrão? Estou curioso para ver o que vai acontecer".Miguel Braga também falou pelo facto do Sporting ter conseguido colocar três jogadores na Seleção principal, e considera que foi justo. "Para o Neto é um prémio. Tinha esperança que o Fernando Santos viesse ao Sporting buscar o substituto do Pepe. Já o Nuno Santos é um prodígio, e o Palhinha está num pico de forma", defendeu.A estreia de Dário Essugo, aos 16 anos, no plantel principal foi outro tema comentado. "Só assinou contrato profissional a semana passada, e estreou-se na equipa principal com 16 anos e uma semana. Por vezes temos receio de mostrar estes jogadores em patamares superiores até terem contrato profissional devido aos tubarões", acrescentou Miguel Braga que ainda destacou o regresso ao projeto da formação iniciado por Frederico Varandas em 2018: "O presidente acreditou que o Rúben Amorim era a pessoa certa e está a revelar-se que tinha alguma razão. Outros vieram beber a Alcochete para fazerem a sua Academia, penso que não há mal nenhum nisso".