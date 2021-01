Miguel Braga e o despedimento coletivo: «É uma decisão que ninguém queria tomar»

Miguel Braga, o responsável pela comunicação do Sporting, assumiu esta segunda-feira que o despedimento coletivo anunciado na passada semana e que conduzirá à dispensa de 20 colaboradores do clube e da SAD foi imposto "pela atual conjuntura de crise criada pela pandemia". Reconhecendo que esta é "uma decidão que ninguém queria tomar", Braga salienta, todavia, a sua inevitabilidade.





"A verdade é que estamos num sector que foi altamente afetado, estamos a viver um contexto excecional e estamos a falar, possivelmente, da maior crise dos últimos 100 anos", argumentou o responsável no programa 'Raio-X' da Sporting TV, antes de revelar a poupança mensal que tal decisão permite: "A administração foi obrigada a tomá-la para conseguir a tal poupança na ordem da centena de milhar de euros."O antigo jornalista da TVI lembrou ainda que esta não é uma medida inédita em contexto de Sporting. "Infelizmente, não é uma decisão que seja novidade na história do Sporting, mas que foi, única e exclusivamente, provocada pela conjuntura que estamos a viver", reforçou Miguel Braga.O responsável pela comunicação dos leões recordou ainda porque motivo o Sporting recorreu aos tribunais contra o Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ). "A lei atual da UEFA o que diz é que um treinador que tenha começado a tirar o 4º nível já pode sentar-se no banco. O IPDJ, não sei se derivado à fama do Rúben Amorim, em setembro, quis mudar isso, apesar da UEFA e de todos os clubes da Liga terem votado em sentido contrário", assegura.A conclusão de Miguel Braga vem a seguir. "Parece-me que andam obcecados connosco e com o Rúben Amorim. A posição da UEFA é clara, a posição dos clubes em Portugal foi clara, a posição da Liga é clara... Por isso, só espero que nos deixem em paz e que deixem o Rúben Amorim continuar a treinar e treinar bem"