Miguel Braga e o P. Ferreira-FC Porto: «Esta equipa de arbitragem não pode voltar a apitar»

Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, reagiu à arbitragem polémica de Nuno Almeida no P. Ferreira-FC Porto e criticou a atuação do árbitro algarvio, pedindo mesmo que o juiz e a restante equipa técnica sejam afastados e que não voltem a dirigir jogos "em nome da credibilidade da arbitragem".





"É GRAVE o VAR ter chamado o árbitro. É MUITO GRAVE o árbitro ver as imagens e anular o golo. É GRAVÍSSIMO o penálti marcado a favor do FC Porto. Não basta encostar dois jogos na prateleira. Esta equipa de arbitragem não pode voltar a apitar. Em nome da credibilidade da arbitragem", escreveu, no Twitter, o responsável de comunicação dos leões.