Miguel Braga: «Mais uma mancha na reputação do futebol português que é tal e qual um dálmata»

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, voltou esta quinta-feira a abordar o processo movido pela Comissão de Instrutores da Liga a Rúben Amorim, sublinhando tratar-se de "uma mancha" na "reputação internacional do futebol português" que se assemelha a "um dálmata". Num artigo de opinião publicado hoje no site e no jornal dos leões, Miguel Braga lamentou ainda "o silêncio ensurdecedor dos colegas de profissão".





"A semana que passou ficou também marcada pela notícia de que a Liga (através da sua Comissão de Instrutores) entendeu dar seguimento a uma queixa da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), acusando Rúben Amorim de fraude e falsas declarações e o Sporting CP de fraude na celebração dos contratos. Mais uma mancha na reputação internacional do futebol português, já que internamente todos sabemos que temos um desporto-rei manchado tal e qual um dálmata. Um episódio triste, e na minha opinião, revelador de uma inveja e mesquinhez de trazer por casa. Tão mau como a ANTF, apenas os ditos instrutores e o silêncio ensurdecedor dos colegas de profissão. Uma vergonha totalmente evitável", pode ler-se no texto onde parabeniza os três medalhados portugueses nos Europeus de atletismo de pista coberta: Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pichardo.