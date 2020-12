Miguel Braga mostra lance de João Mário e atira: «Aguardamos a posição do Conselho de Arbitragem»

Depois de ter recorrido ao Twitter para questionar a tomada de posição do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a propósito do golo anulado a Sebastian Coates, Miguel Braga voltou às redes sociais, agora para questionar o mesmo organismo por causa de uma jogada com João Mário.





O mesmo VAR que anulou um golo limpo a Coates, não viu este empurrão grosseiro a João Mário. Aguardamos a qualquer momento a posição do Conselho de Arbitragem. pic.twitter.com/jT9hE4Y02I — Miguel Braga (@MrBraga8) December 6, 2020

