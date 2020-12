Miguel Braga: «Não acredito que o CA faça provocações ao Sporting»

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, reagiu à nomeação de Tiago Martins por parte do Conselho de Arbitragem (CA) para o jogo de amanhã, com o Mafra, para a Taça da Liga. "Como não acredito que o CA faça provocações ao Sporting vejo um sinal de confiança neste árbitro", afirmou o dirigente leonino, na Sporting TV, onde lembrou que este árbitro não tem sido feliz frente ao Sporting: "Espero que tenha mais sorte que nos últimos dois jogos, frente ao Moreirense como árbitro - empate 0-0 em julho com um agarrão a Coates na área contrária a não ser assinalado nos descontos -, e no clássico como VAR onde não viu a agressão do Zaidu ao Porro, e depois chamou o Luís Godinho que reverteu o penálti do Zaidu sobre o Pote".





Visado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelas declarações proferidas no final do Famalicão-Sporting, tal como o presidente Frederico Varandas e o jogador João Mário, o dirigente revelou-se "tranquilo" com os processos em curso. "Reclamámos porque tínhamos de reclamar. Não faltámos ao respeito a ninguém, e se voltássemos a atrás faríamos o mesmo. Foi uma opinião de revolta, vinda de dentro, por isso encaramos o processo com normalidade. Vamos ver como correm", concluiu.