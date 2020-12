Miguel Braga: «Não quero ver mais o Luís Godinho a apitar o Sporting»

Miguel Braga, o responsável de comunicação do Sporting, admitiu que prefere não ver o árbitro Luís Godinho a voltar a apitar os jogos dos leões, e defende que o Conselho de Arbitragem devida tomar esta decisão por sua livre iniciativa de forma a proteger o próprio árbitro. "Em nove jogos para o campeonato perdermos pontos em dois, e sempre com o mesmo árbitro. O Luís Godinho não apitou bem com o Sporting e, se me perguntarem, digo que não quero ver mais o Luís Godinho a apitar o Sporting, até para proteção do próprio árbitro", afirmou o dirigente leonino, no programa 'Raio-X' transmitido na Sporting TV, onde ainda fez mais alguns reparos ao juiz de campo: "Devia confiar nos seus instintos pois decide bem, mas depois estraga tudo quando vai ao VAR. Já expulsou o Rúben Amorim duas vezes que nunca tinha sido expulso como jogador. O Luís Godinho não tem condições para apitar os jogos do Sporting".





A APAF e o Conselho de Arbitragem também não escaparam às críticas do responsável do clube de Alvalade. "Sobre o comunicado da APAF só posso dizer que são coerentes. Quando fala o Sporting reagem, mas quando falam os outros estão calados. É uma dualidade de critérios dentro e fora do campo", afirmou de forma irónica antes de virar baterias ao Conselho de Arbitragem: "Acho estranhíssimo a rapidez com que soltaram uma decisão para os jornais desportivos de uma forma tão célere sobre um lance do jogo...Eu ainda estava em Famalicão! Quem ligou para os jornais? Isto não contribui em nada para a transparência! Já que foram tão perentórios sobre o lance do golo do Coates gostava de os ver analisar o penálti sobre o João Mário e os lances da expulsão do Pote".Assegurando que o Sporting só defende "regras iguais para todos", Miguel Braga voltou a pedir mais transparência no setor da arbitragem. "Seria útil ouvir a conversa entre o Luís Godinho e o Soares Dias...O que é que custa?", questionou o responsável dos leões que se revelou preocupado com o futuro. "O futebol é um desporto de contactos e o golo do Coates é um lance limpo. Se vamos começar a ver cada lance frame por frame tenho muito medo dos próximos jogos do Sporting. Ainda hoje tivemos um erro muito infeliz de um jovem árbitro no jogo dos Sub-23. Eu não quero pensar que há um movimento corporativo dos árbitros contra o Sporting", concluiu.