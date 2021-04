Miguel Braga: «Nuno Manso está a ser julgado por ofensas à integridade física de uma vogal do Sporting em Braga»

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, fez vários reparos ao trabalho da equipa de arbitragem no jogo com o Famalicão e não poupou o auxiliar Nuno Manso - pediu a expulsão de Rúben Amorim a Rui Costa -, considerando que o mesmo não tem condições para ser nomeado para os jogos dos leões, pois tem um processo em tribunal com uma vogal do núcleo de Braga.





Famalicão responde de pronto e empata em Alvalade: veja o golo Famalicão responde de pronto e empata em Alvalade: veja o golo

Jovane caiu na área em lance com Pepê, Sporting pediu penálti e o árbitro nada marcou Jovane caiu na área em lance com Pepê, Sporting pediu penálti e o árbitro nada marcou

"Se virmos as imagens percebemos que quem expulsa o Rúben Amorim é o árbitro auxiliar, Nuno Manso, que tem um episódio lamentável, em 2016, com uma vogal com o núcleo do Sporting em Braga.. É normal alguém que está a ser julgado por litígios seja nomeado pela terceira vez para um jogo do Sporting?", questionou Miguel Braga no programa 'Raio-x', transmitido na Sporting TV, onde ainda acusou este elemento de ter originado a expulsão do diretor desportivo leonino: "Ele disse palavras pouco simpáticas ao Hugo Viana que levou à sua expulsão. Aconteceram coisas neste jogo que prejudicaram o Sporting".Na mira do responsável do Sporting esteve também o árbitro da Associação de Futebol do Porto, Rui Costa, e o VAR, António Nobre. "A imprensa desportiva passou ao lado da jogada capital pois no golo do Famalicão há uma simulação de um jogador do Famalicão e a regra geral passa por marcar falta e dar o cartão amarelo. O Rui Costa pode ser ludibriado, já o VAR que costuma estar tão atento ao Sporting, vendo até golos de 2 cms do Pote ou se a bola do Porro saiu... não me pareceu que tenha revisto o lance dada a velocidade com que o jogo foi retomado", acrescentou Miguel Braga, que ainda se queixa de dualidade de critérios em relações aos rivais: "O lance do Jovane acho pouco compreensível. Se fosse outro clube e outro jogador, o penálti seria marcado, é esta a minha opinião vendo os penáltis que marcam aos nossos rivais onde basta um toque. O futebol é um jogo de contactos".Miguel Braga também comentou a expulsão de Rúben Amorim e respondeu ao diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que apontou baterias ao técnico leonino após a sua quarta expulsão ontem. "Começando pelas expulsões dos treinadores do Sporting só lembro que o Jorge Jesus foi mais vezes expulso em 8 meses no Sporting que em 6 anos no Benfica. O Rúben Amorim, enquanto jogador do Benfica, nunca foi expulso tal como nunca foi enquanto treinador do Braga. Há aqui uma atenção especial sobre os treinadores do Sporting. Em relação ao Sérgio Conceição, proponho que se faça um apanhado das imagens do Sérgio Conceição antes de ser expulso e as do Rúben. Só temos de colocar as imagens lado a lado para as pessoas analisarem sem qualquer comentário", acrescentou.O responsável leonino ainda analisou o empate com o Famalicão e garante que a pressão está no lado dos rivais. "A pressão vai estar das equipas que gastaram 100 milhões de euros e daquelas que se intitulam das melhores da Europa por estarem nos quartos-de-final da Champions", concluiu.