Miguel Nogueira Leite: «O V. Setúbal entendeu não aceitar a nossa proposta»

Após a reunião entre Sporting e V. Setúbal, em torno da questão do adiamento do encontro entre os dois clubes, inicialmente agendado para este sábado, Miguel Nogueira Leite, Vogal da direção do Sporting, afirmou que o presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, não aceitou a proposta leonina e que o encontro irá decorrer na data inicialmente agendada.

"O jogo vai se manter para amanhã [sábado], tal como estava acordado. Viemos aqui propor ao Vitória FC, num espírito de cooperação e de boa fé, se antes do jogo se pudesse realizar uma junta médica por três médicos, o diretor clínico do Sporting, João Pedro Araújo, um médico nomeado pelo Vitória FC e um médico nomeado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O Vitória FC entendeu não aceitar essa nossa proposta, portanto o jogo está agendado para amanhã", referiu o vogal da direção dos leões.





Miguel Nogueira Leite assumiu que a sobrecarga de jogos que o Sporting tem, dentro do período regulamentado pela Liga, é o principal motivo pelo qual os leões não aceitam a proposta inicial dos sadinos.

"O Sporting, no comunicado que fez, começa por lamentar a situação do V. Setúbal mas também de salvaguardar os seus interesses, nomeadamente a sobrecarga de jogos que aí vem. Não nos podemos esquecer que, por questões regulamentares, o jogo teria sempre de ser agendado para dentro de seis semanas. Se o V. Setúbal tivesse onze jogadores aptos para jogar amanhã, dentro dos termos que foram aqui na reunião, jogaria, se não tivesse, aí sim poderíamos ponderar essa situação. O Vitória vai ter onze jogadores para amanhã, portanto vamos a jogo", frisou.

Essa decisão não traz implícita uma desconfiança sobre o diagnóstico do médico do V. Setúbal?

"Essa é, efetivamente, a argumentação do Vitória. Nenhuma decisão pode ser tomada sem ser de forma informada e rigorosa. O Sporting pediu na quinta-feira pediu para ter acesso aos dossiês clínicos dos jogadores em causa, o que não foi acedido. Aparentemente há jogadores suficientes quer nos termos da lei do jogo, quer nos termos regulamentares, portanto vai haver jogo", finalizou.