Miguel Braga para a Unilabs: «Importam-se de responder? O e-mail da DGS foi só enviado ontem às 13h30»

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, voltou ao caso que envolve Nuno Mendes e Sporar deixando no Twitter uma mensagem dirigida à Unilabs-Portugal.





"A DGS continua a aguardar que a Unilabs-Portugal lhe envie directamente o email que enviou para o director clínico do Sporting, em que assumiram que os testes de Sporar e de Nuno Mendes eram falsos positivos. Importam-se de responder? O e-mail da DGS foi só enviado ontem às 13h30", pode ler-se.A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou hoje não ter recebido "resposta em tempo útil" , por parte da Unilabs, sobre os falsos positivos dos futebolistas do Sporting Nuno Mendes e Sporar, impedindo-os de alinharem na Taça da Liga.A DGS começa por recordar que, "à data, a investigação epidemiológica de covid-19, incluindo os inquéritos epidemiológicos e a avaliação de risco no que respeita a clubes de futebol, é da responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente"."Concretamente no que respeita aos dois jogadores do Sporting que terão tido um resultado positivo, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a quem cabe determinar as medidas, solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos, não tendo obtido resposta em tempo útil", indica a nota da entidade.O esclarecimento da DGS corrobora as declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, que na noite de terça-feira, depois de a sua equipa vencer o FC Porto por 2-1 na meia-final da Taça da Liga, disse ter sido exigido um documento no qual constasse que "em vez de falsos positivos, tivesse escrito que houve um erro".