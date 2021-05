Miguel Braga: «Possivelmente o pior jogo da liga em termos de arbitragem»

Miguel Braga, responsável de comunicação do Sporting, lançou duras críticas à arbitragem de Manuel Oliveira, na partida em que os leões venceram o Nacional, em Alvalade, por 2-0.





"Sem querer ofender ninguém, este foi possivelmente o pior jogo da liga em termos de arbitragem. Quer do árbitro, quer do VAR. Isto tem muito a ver com a pressão que existe. Deviam ser nomeados os melhores árbitros. A pressão existe desde o início e aumenta com os maus resultados de outras equipas", destacou na 'Sporting TV' e ainda acrescentou: "Só essa pressão explica que o FC Porto tenha mais penáltis a favor que o Sporting, o Benfica e o Sp. Braga juntos. É tanta, que existe uma diferença de 25 cartões entre o Sporting e o FC Porto. Não me parece nada normal que em 18 equipas, o FC Porto esteja na linha da frente para vencer o prémio fairplay."Miguel Braga incidiu depois sobre o jogo com o Nacional, apesar de ter continuado a mandar umas 'farpas' aos dragões."Só na 1.ª parte, dois penáltis e duas expulsões a beneficiarem o Sporting, segundo os especialistas. Imputo estes erros à pressão que é incutida aos árbitros. Como é que os adeptos do FC Porto protestam contra a arbitragem? É contra producente, pois correm o risco de serem comparados com aquelas pessoas que protestam por tudo e por nada. Esta pressão que o FC Porto, ao longo dos anos e este ano tem sido, na minha opinião, escandalosa têm resultado nestas arbitragens", destacou., Miguel Braga corroburou a posição do clube:"O que nos surpreende a todos é a violência deste ataque, como se faz isto durante o dia e de forma totalmente gratuita. Mas as autoridades competentes já estão a debruçar-se sobre o assunto e apenas se pede que atuem com a maior celeridade."