Miguel Braga: «Processo a Rúben Amorim não é inocente»

O responsável pela comunicação do Sporting, Miguel Braga, considera "incompreensível" o processo da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) contra Rúben Amorim. "É como a associação de canalizadores mover um processo contra o seu melhor canalizador", afirmou no programa 'Raio-X', transmitido na Sporting TV, onde não poupou críticas à associação presidida por José Pereira: "Não tem em conta um dos seus associados mais talentosos e prefere refugiar-se na burocarcia. Devia preocupar-se mais pelo facto de só terem existido 30 vagas para o curso de treinador nível 4 quando eram mais de 400 candidatos".





Miguel Braga considera que este processo "não é inocente", e questiona as razões porque levaram a ANTF a só agir agora. "Nas condições de Rúben Amorim já estiveram Paulo Bento, Paulo Fonseca, Jorge Costa, Sérgio Conceição entre muitos outros...Porquê agora?", questiona o dirigente assinalando que o "Sporting lidera o campeonato" e que o técnico leonino foi "apontado a clubes estrangeiros". Reforçando a ideia que "há uma tendência para ir contra o Sporting", o responsável lembrou o início de todo o processo. "Dia 5 de março de 2020 Rúben Amorim foi apresentando como treinador do Sporting, e no dia 13 de março a ANTF fez a sua primeira queixa. Não se queixaram antes, porquê?", pergunta ainda lembrando que Rúben Amorim já treinava o Sp. Braga.O facto de outros treinadores não terem saído em defesa de Rúben Amorim foi outro ponto debatido no programa. "Achava normal que o fizessem e até agora nada. Isto deixa-me desgosto pela falta de solidariedade dada a dimensão de uma possível pena, pois querem deixá-lo de 1 a 6 anos sem treinar", acrescentou Miguel Braga que ainda apontou a forma diferenciada como Sporting tem acolhido o técnico: "A celebração de um novo contrato na semana passada foi um sinal dado pelo presidente contra as forças exteriores".