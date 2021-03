Miguel Braga: «Quando chegámos, o Nuno Mendes nem sequer tinha contrato de formação assinado»

Nuno Mendes é hoje um dos ativos mais valiosos do Sporting, ao ponto de estar a ser cobiçado por praticamente meia Europa, o que levou o responsável de comunicação dos leões, Miguel Braga, a recordar a situação do lateral em 2018, antes de Frederico Varandas assumir a presidência do clube.





"Quando este Conselho Directivo chegou ao Sporting, o Nuno Mendes não tinha contrato. Dizem que tinha só 16 anos, é verdade, mas não tinha sequer contrato de formação assinado. É tão grave que o Benfica, por exemplo, podia ter visto o Nuno a jogar e ter dito ‘Oh Nuno Mendes, vem aqui assinar um contrato’", acusa Braga."A aposta na formação é sinalizarmos e vermos quem são os Nunos Mendes em potência, fecharmos contratos com esses jogadores e trabalharmos com eles até atingirem a maioridade para darem o salto para a equipa principal. Quando se fala em formar jogadores é com este objetivo. O Sporting, pela sua grandez,a terá sempre camadas jovens. Outra coisa é fazermos dessas camadas jovens uma aposta segura e na sustentabilidade do próprio clube", acrescentou, com uma 'bicada' aos presidentes dos rivais: "Já ouvi presidentes de outros clubes dizerem que a formação é uma espécie de coisa que só aqui as pessoas do Sporting falam. Se calhar já mudaram de opinião, mas já o disseram...".