Miguel Braga: «Que o futebol em Portugal volte a ser jogado apenas dentro das quatro linhas»

Miguel Braga voltou esta quinta-feira a abordar o caso Palhinha, depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter dado razão às pretensões leoninas, considerando que o Conselho de Disciplina não deve punir o jogador quando o próprio árbitro admitiu que mostrou o amarelo indevidamente.





"Aos 25 anos João Palhinha chega à selecção nacional. Um caso de justiça, ampliada pelo facto de, no mesmo dia da convocatória, ter sido conhecida a sentença do Tribunal Arbitral de Desporto que dá razão ao jogador no braço de ferro com o famígero Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Que o futebol em Portugal volte a ser jogado apenas dentro das quatro linhas é um desejo de todos nós. E que os nossos possam brilhar pela selecção como o têm feito na Liga NOS", escreveu no editorial do jornal do clube publicado hoje.Além de Palhinha, Miguel Braga, abordou igualmente as chamadas dos vários jogadores do Sporting às seleções, principal e Sub-21 - Luís Maximiano, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás, Nuno Mendes e Pedro Porro (este último para Espanha). "De fora da convocatória", sublinha o responsável da comunicação do Sporting, "acabou por ficar Gonçalo Inácio, outro dos jogadores "surpresa" no Sporting CP versão Rúben Amorim, titular da defesa menos batida da Europa do futebol (Espanha: Atlético de Madrid, 18 golos em 27 jogos; Itália: Juventus FC, 22 em 26 jogos; Inglaterra: Manchester City FC, 21 em 30 jogos; Alemanha: RB Leipzig e VfL Wolfsburg, 21 em 25 jogos; França: Lille OSC, 17 em 29 jogos; Holanda: Ajax, 19 em 25 jogos; Grécia: Olympiakos FC, 13 em 26 jogos; Roménia: CFR Cluj, 12 em 27 jogos; Rússia: FK Zenit, 19 em 22 jogos). De realçar que destes dez campeonatos (Liga NOS incluída), o Sporting CP é a única equipa que ainda não perdeu um jogo dentro de portas. Números que só nos podem dar alento e força para enfrentar as 11 finais que faltam para o término da Liga NOS. E que dão uma real dimensão daquilo que já foi conseguido até ao momento. No entanto, todos sabemos que as verdadeiras contas só se fazem no fim, quando o árbitro apitar e quando terminar a competição. Até lá, humildade, trabalho e mais trabalho, são os ingredientes para a receita de sucesso", pode ler-se.