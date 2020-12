Miguel Braga questiona Conselho de Arbitragem sobre "dualidade de critérios" no Famalicão-Sporting

Depois de ter recorrido ao Twitter para questionar a tomada de posição do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a propósito do golo anulado a Sebastian Coates e de uma jogada com João Mário, Miguel Braga voltou a este domingo ao que se passou no Famalicão-Sporting falando em dualidade de critérios.





Jogador do Famalicão chuta a bola e é avisado por Luís Godinho.

Jogador do Sporting chuta a bola e vê de imediato o segundo amarelo.

A isto chama-se dualidade de critérios.

Aguardamos a qualquer momento posição do Conselho de Arbitragem sobre lance do João Mário e esta dualidade pic.twitter.com/u7XZKh7khP — Miguel Braga (@MrBraga8) December 6, 2020

"Jogador do Famalicão chuta a bola e é avisado por Luís Godinho. Jogador do Sporting chuta a bola e vê de imediato o segundo amarelo. A isto chama-se dualidade de critérios. Aguardamos a qualquer momento posição do Conselho de Arbitragem sobre lance do João Mário e esta dualidade", refere o responsável pela comunicação dos leões.