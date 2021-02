Miguel Braga lamenta posição de Sónia Carneiro e questiona: «Têm medo de quê?»

Miguel Braga, responsável pela comunicação do Sporting, lamentou a posição assumida por Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, no que diz respeito à suspensão do jogo de castigo aplicado a João Palhinha.





Se noutras ocasiões a Liga optou por posições neutras, hoje, em O Jogo, Sónia Carneiro explica de que lado da barricada está: na sua opinião, o que é danoso para o futebol não é desvirtuar a verdade desportiva, mas sim a inadmissível intromissão dos tribunais. Têm medo de quê? — Miguel Braga (@MrBraga8) February 7, 2021

Miguel Braga considera que "se noutras ocasiões a Liga optou por posições neutras", desta vez Sónia Carneiro "explica de que lado da barricada está: na sua opinião, o que é danoso para o futebol não é desvirtuar a verdade desportiva, mas sim a inadmissível intromissão dos tribunais".A presença de João Palhinha na visita do Sporting a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, depois de amanhã, não é, ainda, um dado adquirido. Está dependente do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que pode resolver o processo antes da partida da 18.ª jornada.Neste caso específico, só uma decisão favorável aos leões poderá reverter o amarelo mostrado ao médio por Fábio Veríssimo no Bessa e que o teria afastado do dérbi com o Benfica, após inquérito do CD, se o Sporting não tivesse interposto uma providência cautelar juntamente com o recurso que fez seguir para o TAD – e que foi apreciada pelo presidente do TCAS.O TAD admitiu o recurso a 30 de janeiro. Na terça-feira estarão cumpridos 10 dias, pelo que a deliberação estará iminente.