Miguel Braga reage às críticas do FC Porto: «É a equipa com mais penáltis a favor e menos amarelos»

Miguel Braga reagiu às críticas do FC Porto à arbitragem, considerando que "não bate a bota com a perdigota" e remeteu-se em concreto à recente expulsão de Corona diante do Sp. Braga (2-2).





Jesús Corona viu amarelo por esta entrada logo aos 6 minutos do Sp. Braga-FC Porto Jesús Corona viu amarelo por esta entrada logo aos 6 minutos do Sp. Braga-FC Porto

"Quem ouvir os responsáveis do FC Porto a falar e ver a realidade, não bate a bota com a perdigota. No jogo do FC Porto vi 2 amarelos bem mostrados, se o 1º não é amarelo então pelo amor de Deus…", começou por dizer o responsável de comunicação do Sporting, no programa 'Raio-X', da Sporting TV, apontando o dedo à "estratégia bélica" do rival."Não podemos passar a vida com esta linguagem agressiva e estratégia bélica do FC Porto em tudo o que faz, vide o caso dos falsos positivos, e depois deparamo-nos com a realidade que nos diz exatamente o contrário: é a equipa com mais penáltis a favor e menos amarelos. Acho extraordinário", ironizou.