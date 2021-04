Miguel Braga responde a Pinto da Costa: «A força do Leão ganhou ao 'normal'»

Miguel Braga, o diretor de comunicação do Sporting, reagiu através das redes sociais à vitória dos leões em Braga e deixou uma 'bicada' a Pinto da Costa, presidente do FC Porto.





Hoje, e mais uma vez, a força do Leão ganhou ao “normal” — Miguel Braga (@MrBraga8) April 25, 2021

"Hoje, e mais uma vez, a força do Leão ganhou ao ‘normal’", partilhou, no Twitter, respondendo assim Pinto da Costa, que afirmou acreditar no título dos dragões "se tudo for normal"