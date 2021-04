Miguel Braga: «Rúben Amorim foi expulso por palavras que não disse»

Rúben Amorim foi suspenso por 15 dias e está afastado das próximas três jornadas da Liga (Farense, Belenenses SAD e Sp. Braga). Os leões vão recorrer para o pleno do Conselho de Disciplina. O prazo regulamentar esgota-se apenas na terça-feira mas o clube pretende acelerar o processo de modo a obter uma decisão em tempo útil, já que a principal prioridade é tentar reduzir a sanção. Esta quinta-feira, no jornal Sporting há uma referência a este caso.





"Amanhã, a equipa liderada por Rúben Amorim desce até ao Algarve para medir forças com o SC Farense. Para trás fica o jogo com o FC Famalicão e a sequência de acontecimentos derivados – e mais um recorde que esta equipa atingiu, igualar o maior número de jogos sem perder no mesmo campeonato, num total de 26. O foco está agora no próximo jogo. Sem a possibilidade de contar com o nosso treinador no banco – uma vez que foi expulso por palavras que não disse já depois do apito final –, mas com a certeza que todo o plantel e restante equipa técnica está pronto para a batalha que se segue. Em nome do Sporting CP e do futebol em Portugal", pode ler-se no Editorial do jornal 'Sporting'.