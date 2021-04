Miguel Braga: «Todas as equipas reduzidas a 10 elementos na 1ª parte não venceram»

O diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, assinou esta quinta-feira um artigo de opinião no site leonino no qual reforçou o foco verde e branco para a partida frente ao Nacional, este sábado. "Faltam cinco jogos para o fim do campeonato. Mais importante do que pensar nos pontos que ainda faltam discutir, é trazer o foco já para o jogo, frente ao Nacional, em casa, sábado que vem. O próximo jogo é sempre o mais importante", frisou o responsável sportinguista.





A partida frente ao Sp. Braga, na última ronda, ainda não foi esquecida em Alvalade e o esforço dos jogadores de Rúben Amorim foi realçado, em particular a partir do momento que o Sporting se viu reduzido a 10 elementos, após a expulsão de Gonçalo Inácio. "Para se ter uma ideia da dificuldade, nesta edição da Liga NOS todas as equipas que se viram reduzidas a dez elementos na primeira parte não conseguiram vencer. Na realidade, nos 14 jogos anteriores onde aconteceu a dita expulsão antes dos 45 minutos, apenas Belenenses SAD e Tondela tiveram arte e engenho de alcançar o empate. Todos os outros perderam."Miguel Braga elogiou ainda as prestações do "supercapitão" Coates e o "melhor" Adán para garantir o triunfo.