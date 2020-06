Miguel Cal celebra... competência

Deixou a SAD justamente em finais de março, sobre o fecho das contas do 3º trimestre, mas partilha do contentamento pelo lucro de 30,2 milhões de euros. Miguel Cal, antigo administrador com os pelouros estratégico, de marketing e operacional, substituído no cargo por André Bernardo, recorreu ontem ao Twitter para celebrar “a competência das pessoas” que contribuíram para o resultado positivo do Sporting, colocando o ênfase nos 47,978 milhões de euros em “vendas e prestações de serviços.” “ As maiores receitas operacionais de sempre. Com um mês de Covid em que tudo parou; no pior ano desportivo do século; sem Champions; o clube em constante estado de sítio. Em 12/13 as receitas caíram 18%!!! Um agradecimento especial à equipa que o fez acontecer. Sporting sempre!”, festeja Miguel Cal.