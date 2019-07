Miguel Cal e a renovação de Gamebox: «Acabámos uma batalha»

O administrador da Sporting SAD, Miguel Cal, fez um balanço muito positivo da renovação de Gameboxes, pois 20.675 adeptos já garantiram o seu lugar no Estádio José Alvalade na nova temporada. "Acabámos uma batalha", garantiu o dirigente que agora espera ver os bons resultados surgirem na segunda fase de vendas."Tivemos a maior receita de sempre", sintetizou o responsável, na Sporting TV, onde ainda rejeitou uma comparação com a época 17/18: "Esses 21.959 incluíram as Gamebox de claques e funcionários que não dão a mesma receita".Esta quinta-feira e sexta decorrerá a troca de lugares e depois começará a venda de novos lugares. "É uma prova de confiança dos adeptos. Esta plantel é bastante mais equilibrado e, no estágio, estão 14 miúdos da formação que é algo que nos orgulha", acrescentou Miguel Cal, que também reconheceu que o resultado do jogo de hoje "não ajudou".