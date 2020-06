Miguel Cal elogia gestão de Bruno de Carvalho e Frederico Varandas

Miguel Cal, ex-administrador da SAD do Sporting, deixou elogios à gestão das últimas épocas, na fase final da presidência de Bruno de Carvalho e no consulado de Frederico Varandas.





"O Sporting foi o 6.º clube do Mundo com maior lucro em transações com jogadores nos últimos 3 anos", considerou o antigo dirigente, acrescentando que esse resultado se deveu às saídas de "muitos jogadores da formação, de alto nível (João Mário, Rui Patrício, William Carvalho e Adrien Silva) e algumas compras muito bem realizadas (Slimani e Bruno Fernandes).Cal explicou também o motivo para ser difícil dar continuidade ao trabalho na Academia: "Para aparecerem jogadores da formação no plantel principal em volume é preciso ter feito o trabalho cinco anos antes". A terminar, o ex-responsável vincou que participar na Liga dos Campeões "é crítico."