Miguel Cal propõe debate online

A polémica gerada pela não existência de um período que permita aos associados discutirem os dois documentos (relatório de atividades e orçamento) que vão ser votados na assembleia geral de dia 26 levou Miguel Cal, antigo administrador da Sporting SAD, a propor, através das redes sociais, um debate... virtual.





“Com as soluções que existem, podíamos ter um formato que respeitasse mais os sócios. Porque não fazer uma sessão de esclarecimento prévia via Zoom? Em que os sócios se registam para participar, cada um recebe ‘login’ único e há debate sobre o que se vai votar?”, questiona o antigo membro do conselho de administração da SAD.

Entretanto, um grupo de sócios está a recolher donativos para interpor uma providência cautelar que impeça a realização da reunião magna.