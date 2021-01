Miguel Cal retifica opinião sobre William Carvalho: «É um dos meus preferidos»

O antigo administrador da SAD do Sporting, Miguel Cal, voltou a utilizar as redes sociais para "clarificar" a sua posição sobre William Carvalho. Ontem, o ex-dirigente leonino partilhou a seguinte afirmação no Twitter sobre o internacional português. "Se aceitar ir para o Benfica, é um nojo de homem. E espero que o Tomaz (Morais) e o Paulo (Gomes) consigam de vez incutir o Sporting na formação", afirmou.





Hoje, Miguel Cal voltou a utilizar a mesma rede social para clarificar a sua opinião e utilizou palavras bem menos agressivas para se dirigir ao jogador do Betis."Na minha opinião, William é um jogador monstruoso. Um dos meus preferidos. É um dos heróis dos meus filhos. Campeão do Euro representando a nossa formação. É um profissional de futebol. Mas pode ser mais que isso no futuro. Custar-me-ia muito vê-lo jogar pelo SLB", revelou.