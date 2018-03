Perante os rumores divulgados por comentadores afetos do Benfica na televisão, Miguel Cardoso fez questão de garantir aos responsáveis do Rio Ave que não houve qualquer contacto com o Sporting e que se mantém exclusivamente focado em segurar o 5º lugar e consequente acesso à Liga Europa.

O treinador tem mais um ano de contrato com os vila-condenses e não tem prevista qualquer cláusula de rescisão. Por isso, a sua saída teria de ser negociada com a SDUQ liderada por António Silva Campos. Até agora, garantiram a Record, não houve nenhuma abordagem da parte do Sporting nesse sentido.

