Miguel Félix assina contrato de formação com o Sporting

Poucos dias após Rúben Amorim ter estreado Dário Essugo na equipa principal, o Sporting reforçou a aposta que está a ser feita na Academia ao assinar contrato de formação com Miguel Félix, um jovem guarda-redes de 14 anos que vai está ligado aos leões há quatro anos. Assumindo-se como um admirador de Rui Patrício, o jovem revelou-se "feliz" com a prova de confiança recebida. "O meu objetivo é chegar à equipa principal do Sporting e ganhar o campeonato", afirmou à Sporting TV onde revelou o nome do seu ídolo: "Gosto muito do Rui Patrício, é dos meus guarda-redes preferidos porque é bom nas bolas paradas e no jogo aéreo".