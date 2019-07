Miguel Fonseca, novo advogado de Bruno de Carvalho: «O meu constituinte vem dizer o que tem de dizer»

Advogado de Bruno de Carvalho recusa esclarecer porque foi suspenso pela Ordem Advogado de Bruno de Carvalho recusa esclarecer porque foi suspenso pela Ordem

Miguel A. Fonseca, o novo advogado de Bruno de Carvalho - após José Preto ter abandonado a defesa do ex-presidente do Sporting -, criticou a atuação de Carlos Delca, o juiz de instrução criminal, na abertura da fase de instrução do processo relativo ao ataque à Academia, ocorrido em maio do ano passado."A ação disciplinar é contra o juiz de instrução criminal, que é quem dirige a audiência. O Ministério Público faz o que é permitido pelo juiz, que é quem manda. Ao fim de 20 anos, é a primeira vez que todos vimos o MP a inquirir diretamente um arguido... é uma questão processual. Um juiz que se esquece de uma coisa básica como é o contraditório, mal do advogado que se mantenha calado", lamentou o causídico.Questionado sobre o que irá Bruno de Carvalho dizer amanhã em tribunal, Fonseca respondeu: "O meu constituinte vem dizer o que tem de dizer, a sua versão dos factos, e vamos aguardar. Numa instrução normal isto não teria acontecido, serem os serviços prisionais a decidir quem traziam para uma diligência instrutória. O juiz não pode esquecer que ele é que manda, o tribunal manda e a guarda prisional obedece. De resto correu normalmente."