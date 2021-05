Miguel Garcia já tem caderneta de cromos do Sporting campeão: grátis a partir de domingo

Feliz pelo desfecho desta temporada, Miguel Garcia já tem a caderneta e vai usá-la para continuar a passar a mística leonina aos filhos. "O Sporting fez uma época excecional a todos os níveis, com um excelente plantel e equipa técnica. É uma recordação que vou guardar , também para os meus filhos, que começam a criar empatia pelo Sporting e a ir aos jogos, ainda que este ano não tenha sido possível. Já lhes estou a passar a mística", refere.

Este é já um hábito para o antigo lateral-direito leonino, de 38 anos. "Desde miúdo fazia coleção, com cadernetas do nosso campeonato, de Europeus e Mundiais, e fiquei com alguns cromos de quando jogava futebol. Os meus filhos gostam bastante. Às vezes, vamos à papelaria e compramos algumas saquetas", admite o ‘Herói de Alkmaar’, que gostava de ver uma nova caderneta de campeões na próxima época. "Agora é dar continuidade a mais campeonatos e tentar ir o mais longe possível na Liga dos Campeões", salienta.