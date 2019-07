Miguel Luís com a braçadeira

Com a saída de Bruno Fernandes ao intervalo, Miguel Luís foi o eleito por Marcel Keizer para usar a braçadeira de capitão do Sporting. O médio mostrou-se à altura dos acontecimentos e tentou ser influente na manobra da equipa. Sem nunca se esconder, o jovem jogador, que cumpre o segundo ano no plantel sénior dos leões, deu boas indicações ao treinador.