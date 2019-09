Miguel Luís: «Resultado podia ter sido outro pelo que fizemos»

Miguel Luís disputou os primeiros minutos nesta temporada e logo na condição de titular. Naturalmente feliz por esse feito, a derrota em Eindhoven acabou por estragar essa 'pintura', algo que o médio atribui a "pequenos erros"."Não era este o resultado para que trabalhámos. Foram pequenos erros que nos custaram a vitória, que a este nível se pagam caro. Começámos a perder, fomos para cima, eles fizeram o 2-0 e depois reduzimos para 2-1. No início da 2ª parte sofremos o 3-1. Ainda assim, a equipa ergueu-se e fizemos o 3-2. O resultado podia ter sido outro pelo que fizemos. Vamos levantar a cabeça", frisou o internacional português sub-21, em declarações à SIC.O facto de a vitória fugir há já três jogos é algo incontornável para o médio e a equipa. "É preocupante porque não ganhámos, mas o nosso trabalho tem sido feito", frisou, já de olho na receção ao Famalicão: "Sabemos que com o espírito de equipa que temos vamos conseguir já a vitória no próximo jogo".A terminar, Miguel Luís espera agora "merecer mais oportunidades". "Trabalho para ajudar a equipa. Neste jogo coube-me a mim ser titular e agora é continuar a trabalhar", rematou.