Miguel Luís: «Só dependíamos de nós se marcássemos muitos golos e foi isso que fizemos»

O jovem Miguel Luís explicou como o Sporting encarou o jogo em Santa Maria da Feira, na conclusão da fase de grupos da Taça da Liga, em que os leões bateram o Feirense por 4-1."Estávamos só a pensar no nosso jogo, pois sabíamos que se ganhássemos e se jogássemos como temos vindo a fazer nos últimos jogos, se marcássemos muitos golos só dependíamos de nós e foi isso que fizemos. Estamos extremamente felizes", considerou o médio do Sporting, que foi titular.Miguel Luís explicou como a equipa superou as dificuldades: "Marcar cedo foi extremamente importante, obrigou o Feirense a subir as linhas. Estivemos bem, foi pena o golo sofrido mas soubemos dar a volta por cima e fomos justos vencedores. Foi a melhor resposta a uma derrota. Agora vamos descansar e pensar no próximo jogo. O míster tomas as suas decisões e eu estou cá para ajudar este grupo fantástico."