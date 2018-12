Miguel Luís: «Tenho tentado fazer um bom trabalho»

Miguel Luís disse esta quarta-feira estar a aprender muito no Sporting e a aproveitar todas as oportunidades."Tenho tentado fazer um bom trabalho para mostrar ao teinador que posso fazer parte da equipa mas é ele que decide", referiu o jovem jogador na antevisão do jogo da Liga Europa com o Vorskla Poltava, marcado para quinta-feira.Miguel Luís frisou que "todos os treinos são momentos de aprendizagem". "Aprendo com o Bruno Fernandes, aprendo com os restantes jogadores, sou um jogador muito jovem", afirmou.O jogador leonino disse que as "ideias do mister estão a ser bem interiorizadas e o plantel está satisfeito" e lamentou a lesão de Wendel, que representa "um momento triste para equipa". "Cabe ao mister decidir quem é que joga no lugar dele", concluiu.