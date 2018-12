Miguel Luís titular frente ao Rio Ave

Se Marcel Keizer ainda sentiu algumas dores de cabeça para escolher entre Bruno César e Miguel Luís na partida com o Nacional, o desempenho dos dois médios dissipou as últimas dúvidas. Amanhã, frente ao Rio Ave, será o jovem médio a jogar no meio-campo leonino.Após ter realizado uma prestação muito positiva frente ao Vorskla na Liga Europa, o jovem, de 19 anos, voltou a corresponder no campeonato e, apesar de só ter entrado após o intervalo, correspondeu às expectativas a nível defensivo e ofensivo. Com Battaglia e Wendel aos cuidados do departamento clínico, o treinador holandês não tem muitas opções disponíveis nesta fase da época.Recorde-se que após o encontro com os vila-condenses na Taça de Portugal, os leões terão mais um difícil teste no campeonato pois, no domingo, deslocam-se a Guimarães para defrontar o Vitória.