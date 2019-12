Miguel Luís: «Vamos corrigir os erros»

Miguel Luís falou aos microfones da Liga TV e Sporting TV, mostrando-se confiante para o duelo do Sporting frente ao Gil Vicente a contar para a Taça da Liga, poucos dias depois dos gilistas terem batido os leões para o campeonato."Sabemos que é um adversário difícil. Já vimos os erros cometidos no último jogo e vamos corrigi-los. Vamos encarar o jogo como sempre encaramos, para ganhar. Estamos numa competição que queremos ganhar, apesar de não dependermos de nós, mas vamos entrar no jogo para ganhar. Vamos dar o nosso melhor", garantiu o jovem médio do Sporting."É uma competição que ganhamos há dois anos consecutivos, o Sporting encara todas as competições para ganhar e a Taça da Liga não foge à regra. Sabemos que já não dependemos de nós mas sabermos que para chegarmos a onde queremos temos de ganhar este e o próximo jogo", sublinhou o português."É um bom formato mas para chegarmos lá temos de ganhar. O ano passado ganhámos duas vezes nos penáltis, nas meias-finais e na final, e foi um sentimento muito bom ter ganho", acrescentou Miguel Luís."Os jovens querem sempre dar o seu melhor. Treinamos sempre para jogar, trabalhamos para isso. Cabe ao treinador tomar as suas decisões", afirmou o médio leonino.