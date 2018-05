Continuar a ler

Leia a carta na íntegra

"Pedido de demissão do Conselho Leonino



Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, Dr. Jaime Marta Soares,



A instabilidade que hoje se verifica em torno do Sporting Clube de Portugal não é mais suportável.



É precisamente no sentido de contribuir, simbolicamente, para uma clarificação que promova a estabilidade e a normalidade desportiva e institucional que venho por este meio apresentar a V. Exa o meu pedido de demissão do Conselho Leonino.



Estarei sempre disponível para ajudar o Sporting Clube de Portugal, como sempre estive.



Saudações Leoninas,



Miguel Relvas"



Autor: "Pedido de demissão do Conselho LeoninoExmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, Dr. Jaime Marta Soares,A instabilidade que hoje se verifica em torno do Sporting Clube de Portugal não é mais suportável.É precisamente no sentido de contribuir, simbolicamente, para uma clarificação que promova a estabilidade e a normalidade desportiva e institucional que venho por este meio apresentar a V. Exa o meu pedido de demissão do Conselho Leonino.Estarei sempre disponível para ajudar o Sporting Clube de Portugal, como sempre estive.Saudações Leoninas,Miguel Relvas"Autor: Correio da Manhã

Miguel Relvas pediu, esta sexta-feira, a demissão do Conselho Leonino. "A instabilidade que hoje se verifica em torno do Sporting Clube de Portugal não é mais suportável", escreveu, em carta endereçada a Jaime Marta Soares, avança o Correio da Manhã "É precisamente no sentido de contribuir, simbolicamente, para uma clarificação que promova a estabilidade e a normalidade desportiva e institucional que venho por este meio apresentar a V. Exa o meu pedido de demissão do Conselho Leonino", escreve ainda.