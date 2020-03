Mihajlovic para abril

O Sporting vai aproveitar a dilatação do prazo para o cumprimento do fair play financeiro da UEFA, de 31 de março para 30 de abril, e adiar o pagamento da indemnização de 3 milhões de euros a Sinisa Mihajlovic, determinada pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O departamento jurídico dos leões vai, igualmente, aproveitar os 30 dias extra concedidos pelo organismo para verificar dois aspetos. Por um lado, se existe motivo para apresentar recurso junto da FIFA, o único possível para uma decisão do TAD. Por outro, se o não pagamento da referida indemnização interfere, de facto, com as regras do fair play financeiro. É que, na perspetiva de alguns juristas, não está em causa uma situação de incumprimento salarial (com o qual a UEFA é intolerante), mas sim uma disputa contratual. Ainda assim, se a dúvida persistir, o Sporting regularizará a dívida no prazo.