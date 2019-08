Mihajlovic pode levar Battaglia para o Bolonha

Antigo treinador do Sporting, numa das mais curtas passagens da história de um técnico pelos leões, o sérvio Sinisa Mihajlovic estará interessado em levar para o Bolonha o médio argentino Rodrigo Battaglia, segundo aponta esta segunda-feira o jornal italiano 'Il Resto del Carlino'.





De acordo com o referido jornal, sedeado precisamente em Bolonha, o argentino dos leões é um dos vários alvos de Mihajlovic para reforçar o meio-campo, a par de Jorrit Hendrix (PSV), Juraj Kucka (Parma) e Filip Bradaric (Cagliari), partilhando com todos estes jogadores o facto de ser um médio possante, algo que é uma 'exigência' do próprio Mihajlovic.Lembre-se que Battaglia, de 28 anos, tem contrato com o Sporting até 2023, encontrando-se de momento a recuperar de uma grave lesão sofrida na temporada passada.