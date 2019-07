Mini-Alvalade quer o título

O Sporting parecia que estava a jogar em casa. Dos cerca de cinco mil adeptos presentes em St. Gallen, a maioria eram leões.





Desde cedo chegaram ao estádio e mostraram todo o apoio à sua equipa do coração. A primeira explosão de alegria aconteceu quando Paulinho entrou no relvado. O carismático roupeiro agradeceu o apoio com uma volta olímpica. Com o jogo a decorrer, os adeptos entoaram vários cânticos e houve um que ganhou força. "Eu quero o Sporting campeão!", gritou-se em pleno Kybunpark. No final, alguns corajosos invadiram o relvado, mas a polícia suíça não facilitou.