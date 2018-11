Ministério Público desiste da prisão preventiva para Bruno de Carvalho

O Ministério Público, após a dedução da acusação no caso das agressões na Academia de Alcochete, não insistiu na prisão preventiva do antigo presidente do Sporting e do líder da Juventude Leonina, libertados esta quinta-feira. No despacho final, a que a ' Sábado ' teve acesso, a procuradora Cândida Vilar defendeu a manutenção da prisão preventiva para 38 arguidos, deixando de fora seis nomes."Relativamente aos arguidos Tiago Rodrigues, Samuel Teixeira, Tomás Fernandes, Guilherme Oliveira, Nuno Mendes e Bruno de Carvalho promovo que aguardem os ulteriores termos do processo na situação em que se encontram", pode ler-se no documento.